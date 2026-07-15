16-18 июля на Вологодчине пройдут Дни Санкт-Петербурга

Со страницы Георгия Филимонова

С 16 по 18 июля регион примет Дни Санкт-Петербурга. Возглавит питерскую делегацию лично губернатор Александр Беглов. В афише — свыше двух десятков событий и переговоры по десяти ключевым направлениям: от инноваций и промышленности до спорта и молодёжи. Ожидается приезд более сотни экспертов, предпринимателей, чиновников и общественников из Северной столицы.

Гостей и жителей ждут выставки, концерты, спортивные турниры, круглые столы, деловые сессии и презентации совместных инициатив. Главными локациями выступят Кремлёвская площадь, стадион «Витязь», ВоГУ, филармония имени Гаврилина и площадки в Череповце. По словам губернатора Вологодчины Георгия Филимонова, эти дни не только укрепят деловые и гуманитарные мосты между регионами, но и дадут старт новым совместным проектам.