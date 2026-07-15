В центре Вологды перекроют улицу из-за ремонта

В Вологде перекроют улицу Марии Ульяновой. Комплексный ремонт улицы Марии Ульяновой планируется начать уже в августе. Власти намерены обновить участок протяженностью около километра — от улицы Чехова до Советского проспекта, вложив более 200 миллионов рублей.

Уже стартовал конкурс по определению подрядчика для проведения работ. Стартовая цена контракта — 211 миллионов рублей.

На время ремонта вероятно перекрытие участка дороги. Схемы альтернативных маршрутов для водителей и общественного транспорта сообщим дополнительно.