Глава Череповца рассказал про ситуацию с бензином

О ситуации с топливом рассказал глава Череповца Андрей Накрошаев. В город за двое суток пришло 13 бензовозов. Но спрос все еще высок.

«Несмотря на увеличение поставок, ажиотажный спрос пока сохраняется. На девяти заправках ежедневно работают волонтеры. Они помогают организовать движение автомобилей, разводят транспортные потоки и делают всё возможное, чтобы очереди двигались быстрее. С четверга запускаем ночную смену волонтеров — это позволит поддерживать порядок и оказывать помощь автомобилистам в круглосуточном режиме. Прошу сохранять спокойствие и приобретать топливо в объеме, необходимом для текущих поездок. Поставки продолжаются, ситуацию ежедневно контролируем», — сказал Андрей Накрошаев.