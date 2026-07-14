Три машины разбиты в Вологде

"Нива" пострадала не меньше других.

Авария с участием трех автомобилей произошла 13 июля в 14:47 у дома № 1-б на улице Космонавта Беляева в Вологде.

По предварительным данным, 62-летний водитель автомашины «Нива», двигавшийся со стороны улицы Маршала Конева в направлении улицы Пригородной, столкнулся с автомобилем «Киа Рио» под управлением мужчины 1996 года рождения, жителя Вологодского округа.

А затем "Нива" врезалась в «Шевроле Авео», за рулем которого находилась 53-летняя жительница Вологодского округа. После этого "Ниву" отбросило она дерево и она остановилась.

В ДТП пострадала пассажирка «Нивы» – женщина 1957 года рождения. В связи с полученными ею травмами на место выезжала скорая помощь, сообщает областное Управление Госавтоинспекции.