Минздрав сообщил о новом назначении в Вологде

О новом назначении сообщает региональное министерство здравоохранения.

В вологодской станции скорой помощи названо имя главного врача.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, главврачом станции назначен Алексей Шаталов. Он перешел на "скорую" с ответственной должности - в последнее время руководил вологодским областным онкологическим диспансером.

В кго послужном списке - работа врачом-терапевтом приёмного отделения, заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи, главным врачом Вологодской областной клинической больницы.