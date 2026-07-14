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НовостиОбщество14 июля 2026 14:49

Минздрав сообщил о новом назначении в Вологде

Источник:kp.ru

О новом назначении сообщает региональное министерство здравоохранения.

В вологодской станции скорой помощи названо имя главного врача.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, главврачом станции назначен Алексей Шаталов. Он перешел на "скорую" с ответственной должности - в последнее время руководил вологодским областным онкологическим диспансером.

В кго послужном списке - работа врачом-терапевтом приёмного отделения, заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи, главным врачом Вологодской областной клинической больницы.