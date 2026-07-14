Прохлада устремилась на Вологодчину

Синоптики радуют: после небольшого похолодания Вологодчину ждёт возвращение тепла.

Во вторник и среду, 14–15 июля, в регионе установится комфортная погода — столбик термометра поднимется до +20…+25 градусов. Виной тому — антициклон, который пришёл с запада. В западной и центральной частях области небо останется ясным, осадков не предвидится. На востоке возможны лишь кратковременные дожди. При этом в среду температура немного снизится по сравнению со вторником.

Но уже в четверг, 16 июля, погода начнёт меняться: из Скандинавии в область придут прохладные воздушные массы. Температурный фон ненадолго опустится: ночью будет +8…+13 градусов, днём — +13…+18 градусов. Осадки ожидаются только на крайнем востоке региона, остальная территория останется преимущественно сухой.

Впрочем, прохлада не задержится надолго. К концу недели синоптики прогнозируют потепление и ясную, солнечную погоду.