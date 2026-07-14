На Вологодчине продали санаторий по цене деревянной однушки

В Вологодской области с землёй и другими объектами недвижимого и движимого имущества продан санаторий.

Министерство имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области продало имущественный комплекс бывшего детского противотуберкулёзного санатория «Серебряный бор», расположенный в посёлке Суда Череповецкого округа. В лот входило:

- двухэтажный санаторий площадью 1168 квадратных метров;

- трёхэтажный лечебный корпус площадью 717,2 квадратных метра;

- двухэтажный пищеблок площадью 718,2 квадратных метра;

- земельный участок площадью 9543 квадратных метра, на котором стоят три этих здания;

- металлическую будку для узла учёта тепловой энергии;

- сборный металлический гараж;

- узел учёта тепловой энергии.

Участниками аукциона стали Игорь Андреевич Широков и ООО «ВЭСК». Победителем признано ООО «ВЭСК», которое купило всё имущество за 1 миллион 421 тысячу 353 рубля 50 копеек.

Детский противотуберкулёзный санаторий «Серебряный бор» был ликвидирован в 2014 году. Ранее он неоднократно выставлялся на продажу (например, осенью прошлого года – по цене 6 миллионов 570 тысяч рублей, а минувшей весной за 2 миллиона 842 тысячи 707 рублей), однако безуспешно.