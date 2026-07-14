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НовостиПроисшествия14 июля 2026 10:00

В Череповце в офисе сгорели документация, техника и мебель

Пожар произошел утром
Источник:kp.ru
Фото: МЧС.

Фото: МЧС.

В Череповце сгорел офис. ЧП произошло 13 июля в половине десятого часа утра. В доме № 3 на улице Заречной загорелось помещение на первом этаже.

На тушение выехали шесть единиц техники и 20 пожарных. До приезда специалистов из здания самостоятельно эвакуировались на улицу шесть человек.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огонь уничтожил документацию, бытовую и компьютерную технику, а также мебель.

Закопчены стены и потолок. Специалисты рассматривают две вероятные причины случившегося: дефект электрооборудования или его аварийный режим работы, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.