Гастрофестиваль пройдет под Вологдой в первый день августа

1 августа в музее «Семёнково» пройдёт яркое событие — первый гастрофестиваль региональной кухни в рамках масштабного фестиваля «Вологда.Фолк». Площадка превратится в настоящий гастрономический центр Вологодчины: здесь соберутся ведущие рестораны и фермерские хозяйства региона, чтобы раскрыть всё многообразие местных кулинарных традиций.

В меню — диалог прошлого и настоящего: гости увидят, как классические рецепты северной кухни получают новую жизнь в руках современных поваров. В центре внимания — продукты, которыми славится край: знаменитое вологодское масло, авторские сыры, дары леса, северная рыба и сочные ягоды. На фестивале можно будет попробовать настоящие гастрономические символы региона: серые щи, ароматные рогушки из дровяной печи, пряжёники с толокном. Любителей необычных вкусовых сочетаний порадуют мраморная телятина, запечённая по старинному способу в земле, северная каша из полбы с олениной и оригинальная «яблочная каша» с лосем.

Организаторы делают ставку на то, чтобы показать северную кухню не как застывший свод традиций, а как живое, развивающееся направление — и у гостей будет шанс в этом убедиться.

Программа не ограничится дегустациями: шеф-повара проведут мастер-классы, а эксперты расскажут об истории блюд и особенностях локальных продуктов. Особая гордость гастрозоны — участие известного шеф повара и телеведущего Василия Емельяненко.

Гастрофестиваль — часть большого культурного проекта: он включён в национальный проект «Туризм и гостеприимство» и губернаторскую программу «Лето Русского Севера». Помимо гастрономических впечатлений, посетителей ждут фолк музыка и исторические реконструкции — всё, чтобы прочувствовать атмосферу и вкус Вологодчины.

Это событие обещает стать одной из главных летних точек притяжения: оно способно заинтересовать и жителей области, и туристов, желающих открыть для себя богатство кухни Русского Севера.