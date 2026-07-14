Вологжанам будут платить за сообщения о незаконных рубках

Правительство Вологодской области подготовило проект постановления, согласно которому граждане, сообщившие в полицию о фактах незаконной рубки древесины, будут получать вознаграждение.

За информирование органов внутренних дел о лицах, совершивших кражу древесины, полученной в результате незаконной рубки древесно-кустарниковой растительности, произраставшей на землях Вологодской области, муниципальных округов области, землях собственность на которые не разграничена, планируют денежное вознаграждение - 10 000 рублей за каждое сообщение.

Правда, необходимо, чтобы сообщение гражданина поступило в полицию первым, факт кражи древесины был подтверждён протоколом об административном правонарушении или постановлением о возбуждении уголовного дела.

Деньги будут выплачиваться из областного бюджета.

Пока проект постановления на Вологодчине еще не принят.