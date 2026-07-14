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НовостиПроисшествия14 июля 2026 7:32

Под Череповцом лось влетел на передние сидения легковушки

Он погиб
Источник:kp.ru
Фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области

Фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области

Лось влетел на передние сидения ВАЗ и погиб. Пострадала 18-летняя пассажирка. ДТП случилось под Череповцом 12 июля в два часа ночи на втором километре от деревни Городище. Авария случилась вне зоны действия знака «Дикие животные». Защитное ограждение на данном участке дороги отсутствует.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил внезапно выбежавшего на проезжую часть лося. При столкновении пострадала сидевшая на переднем сидении пассажирка. 18 летняя девушка получила различные травмы, бригада скорой помощи доставила ее в областную больницу № 2, сообащет областное Управление Госавтоинспекции.