В Вологде планируется грандиозный снос самовольно установленных объектов

Намечен план по дальнейшему освобождению земли в Вологде. Администрация города приняла и опубликовала распоряжение «Об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества».

Как сообщается порталом Город Во со ссылкой на документ, снести планируется:

- 10 металлических гаражей и 1 сооружение вблизи дома № 11 на улице Сокольская;

- 3 конструкции у дома № 1 на улице на улице Чехова;

- 1 металлический гараж и 1 сооружение неподалёку от дома № 8 на улице Рощинская;

- 1 сооружение и 1 ограждение на участке № 819 в садоводческом товариществе «Медик»;

- 1 конструкцию рядом с домом № 63Б на улице Герцена;

- 1 павильон вблизи дома № 13 на улице Щетинина;

- 1 хозяйственную постройку рядом с домом № 20А на улице космонавта Беляева;

- 1 сооружение на участке № 1348 в садоводческом товариществе «Педагог»;

- 1 сооружение на участке № 293 в садоводческом товариществе «Медик»;

- 1 сооружение на участке № 923 в садоводческом товариществе «Медик»;

- 1 сооружение на участке № 640 в садоводческом товариществе «Медик»;

- 1 металлический гараж у дома № 1А на улице Чкалова;

- 1 сооружение на улице Рыбная вблизи здания № 4а на улице Михаила Поповича.

Владельцам этих самовольно установленных объектов движимого имущества предложено в добровольном порядке исполнить требование распоряжения. В случае неисполнения сносом займутся городские коммунальные службы.