Вологжане жалуются властям через приложение

Мобильное приложение для оперативного взаимодействия с местными властями скачали свыше 37 тысяч вологжан. Они написали властям более 8,6 тыс. обращений. «Наша задача – сделать так, чтобы людям было удобно сообщить о проблеме. Если житель региона видит неубранный двор или сломанный светофор, он должен иметь простой способ об этом рассказать. А мы должны оперативно реагировать. Именно для этого и создан «Вологодский городовой», – отметила заместитель Губернатора – министр цифрового развития области Анастасия Ильина.

Все заявки ежедневно поступают в профильные службы, а специалисты оперативно устраняют проблемы во дворах, на улицах и дорогах с фиксацией результата по каждому случаю.

«Сервис наглядно показывает, как цифровые инструменты помогают быстро решать локальные проблемы и делать городскую среду комфортнее. За время работы «Вологодского городового» в него поступило более 8,6 тысячи обращений, а само приложение установили более 37 тысяч жителей региона», – рассказали в министерстве цифрового развития области.

Сообщить о проблеме можно всего в три шага: указать адрес или выбрать точку на интерактивной карте, описать ситуацию и прикрепить фотографию, после чего отправить обращение. Система автоматически определяет категорию заявки и направляет её в ответственное ведомство.

Приложение «Вологодский городовой» доступно для скачивания в официальных магазинах RuStore, GooglePlay и AppStore. Для авторизации пользователю необходимо указать свою электронную почту, на которую придет пароль. Вместе с логином его нужно ввести в окне авторизации на телефоне.

Добавим, электронные сервисы для граждан развиваются в рамках нацпроекта «Экономика данных», инициированного Президентом РФ.