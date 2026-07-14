Вологжане массово ездят непристегнутыми

В Вологодской области за выходные отстранили от руля более 100 водителей Каждый третий был пьян. 33 водителей убрали из-за руля из-за нетрезвого состояния, еще 69 не имели прав. 319 человек ехали не пристегнутыми.

С 10 по 12 июля ГАИ работала в усиленном режиме. Инспекторы проверяли водителей, пресекали грубые нарушения ПДД и обращали внимание на то, что чаще всего приводит к тяжелым ДТП.

За 3 дня в регионе зарегистрированы 15 аварий с 15 пострадавшими. Еще 86 ДТП обошлись без пострадавших, сообщили в ГАИ.