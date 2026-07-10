В Вологде на Пошехонском мосту за ночь исчезли ямы

Фото со страницы Сергея Жестянникова

В Вологде на участке Пошехонского моста, где сейчас открыто движение, экстренно ликвидировали выбоины. Глава города Сергей Жестянников сообщил, что ремонт покрытия провели минувшей ночью по его поручению.

«По моему поручению вчера ночью провели ремонт дорожного покрытия на Пошехонском мосту. Сам мост находится на капитальном ремонте, но на участке, где сейчас идёт движение, образовались ямы. Коллеги оперативно ликвидировали выбоины и обеспечили безопасный проезд. Это временное решение, позволяющее водителям избежать повреждений колёс и аварийных ситуаций», — пояснил градоначальник.

Сам капремонт продолжается: на ближайшей к вокзалу половине моста демонтируют балки пролётного строения и прокладывают кабельную канализацию. Пока тротуар с этой стороны будет закрыт для пешеходов. Ежедневно на объекте трудятся около 15 человек. На вторую сторону путепровода строители перейдут ориентировочно до конца года, а полностью завершить работы планируют к Дню города. Ремонт финансируется из областного бюджета — выделено 657 миллионов рублей.