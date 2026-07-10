В Вологде в парке Ветеранов собирают колесо обозрения

Фото: администрация города Вологды.

В Вологде началась финальная стадия подготовки к монтажу колеса обозрения. Подрядчик завершил устройство основания, и в ближайшее время начнётся укладка бетонных плит под сам аттракцион. Конструкция возводится на средства инвестора.

Колесо получит 20 закрытых кабин, способных одновременно принять до 120 человек. Кабины оснастят климат-контролем, а в ночное время аттракцион будет светиться иллюминацией. Собрать колесо планируют к концу июля. Это один из важных объектов подготовки города к 880-летнему юбилею.

Всего до 2027 года в Вологде приведут в порядок, построят и благоустроят около 330 объектов. На эти цели из консолидированного бюджета выделено более 10 миллиардов рублей.