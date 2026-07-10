Вологжан ждут на речных трамвайчиках в выходные

Фото: администрация города Вологды.

В Вологде 10, 11 и 12 июля гости вновь смогут бесплатно прокатиться на речных трамваях «Вологодские зори» и «Вологжанин». Суда будут курсировать от причала на Соборной горке до моста 800-летия каждый час с 10 утра до 6 вечера. На борту работает аудиогид, рассказывающий об истории города.

Со временем маршрут планируют расширить. Полный круг составит живописную петлю: Соборная горка — Некрасовский мост — Ленивая площадка — Октябрьский мост — Губернаторский дом — Красный мост — мост 800-летия — Домик Петра I — и обратно. Тогда проезд станет платным: 450 рублей для взрослых, 300 — для детей, малыши до 7 лет — бесплатно.

Речные трамваи закуплены на средства областной субсидии. Впервые они вышли на линию в День города, а с учётом июльских рейсов уже перевезли 2200 пассажиров.