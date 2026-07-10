В Вологде тысячи гостей посетили новый Музей традиционной культуры Китая за месяц

Фото: Правительство Вологодской области.

Месяц назад в областной столице заработала первая в регионах России постоянная экспозиция, посвящённая традиционной культуре Китая. Музей разместился на втором этаже Вологодской областной картинной галереи и мгновенно стал заметным культурным магнитом — за месяц его посетили более 2,5 тысячи человек, проведено свыше 40 экскурсий, а в книге отзывов оставлено почти 200 восторженных записей.

«Идея создания такого музея в Вологде родилась год назад, а сам проект был осуществлён буквально за несколько месяцев. Открытие символично состоялось в Международный день диалога между цивилизациями. Проект федерального уровня реализован при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Посольства Китайской Народной Республики и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая Чжана Ханьхуэя, который передал в дар музею пять репродукций древних фресок из провинции Шэньси», — рассказали в областном Минкультуры.

Экспозиция насчитывает около 200 экспонатов. Четыре зала знакомят гостей с дарами китайского посла, исинской чайной керамикой «Цзыша», наследием провинции Шэньси и шаолиньской воинской традицией — от подлинных монашеских одеяний до оружия.

До 12 июля на пятом этаже галереи работает фотовыставка Глеба Музрукова «Шаолиньсы — первый храм Поднебесной». Именно он, член Союза художников декоративно-прикладного искусства и почётный член Исинской ассоциации керамики, является куратором и автором концепции музея. Подробности сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.