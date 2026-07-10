В Вологде ТОСы организовали обучение бою на мечах и стрельбе из лука

Фото: ТОС "Псковский"

На Псковской, 8а в рамках проекта «Спортивный калейдоскоп» прошёл мастер-класс, собравший около сотни горожан. Представители общественной организации «Исток» обучили вологжан основам мечевого боя — от правильных стоек до техник удара и защиты. Параллельно все желающие могли пострелять из лука по мишеням и проверить свою меткость. Мероприятие организовали ТОС «Псковский» и ТОС «Охмыльцево».

Ранее в рамках проекта вологжане уже осваивали капоэйру и городошный спорт. Впереди — мастер-класс по регби 16 июля и спортивное ориентирование на стадионе у школы №33 22 июля.

Проект победил в конкурсе социально значимых инициатив городских ТОС и реализуется при поддержке Центра по работе с населением и администрации Вологды в рамках губернаторского «Лета Русского Севера». Всего с 2022 года поддержку получили порядка 40 таких проектов. Подробности сообщил портал Вологда.рф.