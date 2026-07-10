По Вологде ездила наркоманка на самокате с пакетиком наркотиков

Во время патрулирования на улице Текстильщиков в Вологде полицейские обратили внимание на девушку, которая на электросамокате ехала зигзагами. При разговоре выяснилось, что 34-летняя вологжанка ведет себя нетрезво. В отделе при личном досмотре у неё нашли пакетик с белым веществом. Экспертиза подтвердила — это синтетический наркотик массой 0,93 грамма.

Задержанная пояснила, что приобрела наркотик для личного употребления. Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение. Ей грозит до трёх лет лишения свободы. Также будет решаться вопрос об административной ответственности за потребление. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.