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НовостиОбщество10 июля 2026 8:56

В Череповце бесплатно покажут короткометражное кино

В17 июля Милютинский парк превратится в уличный кинотеатр под открытым небом. В 18:00 здесь стартует один из крупнейших в стране фестивалей авторского короткого метра — «АртКино». Вход свободный. В конкурсную программу вошли пять разножанровых лент продо
Источник:kp.ru
Фото: группа "Единение I Комсомолец I Парки Череповца" ВКонтакте

Фото: группа "Единение I Комсомолец I Парки Череповца" ВКонтакте

17 июля Милютинский парк в Череповце превратится в уличный кинотеатр под открытым небом. В 18:00 здесь стартует один из крупнейших в стране фестивалей авторского короткого метра — «АртКино». Вход свободный.

В конкурсную программу вошли пять разножанровых лент продолжительностью до получаса: игровая «Неошибка», анимационное «Аниметро», игровые «Костя, не сейчас!» и «Немой», а также документальная «Виктория». Фильмы рассчитаны на зрителей от 6 до 12 лет и старше. После показов пройдёт зрительское голосование. Фестиваль, около 90% аудитории которого составляет молодёжь, для многих авторов становится первой серьёзной заявкой в большое кино.