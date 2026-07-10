Вологжан предупредили о фальшивых антивирусах от мошенников

Минцифры Вологодской области выпустило предупреждение о растущей угрозе: злоумышленники звонят потенциальным жертвам, прикрываясь названиями госструктур и известных брендов. Под видом заботы о безопасности они настойчиво предлагают установить «антивирус», который якобы защитит от мошенников и проверит сайты. На деле же такие программы открывают преступникам полный доступ к устройству.

«Установка подобных программ грозит серьёзными последствиями: устройство может быть заражено, а персональные данные, пароли и банковская информация — украдены. Кроме того, злоумышленники могут получить удалённый доступ к вашему смартфону или компьютеру», — подчеркнули в ведомстве.

Правоохранительные органы никогда не занимаются разработкой антивирусного софта и не распространяют его через мессенджеры, файлообменники или сторонние сайты. Правила безопасности просты: скачивать программы исключительно из официальных магазинов, игнорировать любые предложения «специальных» приложений от чиновников, а при столкновении с подозрительным контентом — жаловаться администрации платформы и не загружать файлы. Подробнее о схемах обмана можно прочитать на странице Минцифры ВКонтакте. Вся эта работа — часть президентского нацпроекта «Экономика данных».