На Вологодчине за звание лучшего повара сразятся мастера со всей России

Фото: Правительство Вологодской области.

30 июля в Вологодской области стартует финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Повар». Регион принимает соревнования второй год подряд, и в этот раз за звание лучшего поборются представители более 30 субъектов — от Архангельской области до Забайкальского края.

«Вологодская область второй год подряд становится площадкой федерального этапа конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Повар". Для нас это не только большая честь, но и признание высокого уровня развития профессионального образования, индустрии гостеприимства и кулинарного мастерства региона. Участников ждут серьёзные испытания, где они смогут продемонстрировать не только теоретические знания, но и практические навыки. Уверен, конкурс станет площадкой для обмена опытом, профессионального роста и популяризации одной из самых востребованных рабочих профессий», — отметил министр труда и соцзащиты области Александр Ершов.

Испытания включают теорию и пять практических модулей. Повара приготовят холодную рыбную закуску, первое блюдо из рыбы в ресторанной подаче, горячее мясное основное блюдо, ресторанный десерт и закуску амюз-буш. Оценивать мастерство будет профессиональное жюри. С 2025 года конкурс входит в региональный проект «Человек труда» президентского нацпроекта «Кадры». Подробности сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.