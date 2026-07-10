Череповчанин задушил пьяного мужчину

Череповецкий городской суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который осенью прошлого года расправился со знакомым в квартире на улице Наседкина. Трагедия разыгралась днём 27 октября 2025 года. Вспыхнула ссора на почве личной неприязни, переросшая в драку. Подсудимый нанёс 44-летнему оппоненту множественные удары кулаками по голове и корпусу, а затем задушил его.

Следствие квалифицировало действия как убийство. На суде мужчина пытался убедить, что лишь оборонялся, но собранные доказательства — показания свидетелей и заключение судебно-психиатрической экспертизы — говорили об обратном. Суд пришёл к выводу, что имел место прямой умысел на лишение жизни.

В качестве смягчающих обстоятельств учли явку с повинной, признание вины на этапе следствия, наличие несовершеннолетнего ребёнка и состояние здоровья. Отягчающих факторов не нашли. Итоговый приговор — 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый выплатит вдове погибшего 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.