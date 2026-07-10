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НовостиОбщество10 июля 2026 8:43

В Вологде на Пошехонском мосту закрыли один из тротуаров

Идет капитальный ремонт путепровода у вокзала
Источник:kp.ru

Фото: администрация города Вологды.

На левой половине Пошехонского моста закипела важная часть капремонта — рабочие начали демонтаж балок пролётного строения. Одновременно тянут кабели, а впереди — возведение опор и установка новых конструкций. Для пешеходов до ноября перекрыт тротуар со стороны вокзала — переходить придётся на противоположную сторону.

За время ремонта мост полностью обновится: заменят гидроизоляцию, систему водоотвода, укрепят конусы опор, поставят защитные экраны, новые перила и освещение, сверху уложат свежий асфальт. На объекте ежедневно работают 15 человек. Ремонт стартовал в мае и идёт за счёт областной казны — цена вопроса 657 миллионов рублей.