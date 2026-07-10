Вологжанин тайно набрал кредитов на мать и потратил 328 тысяч рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

В Вологде полиция задержала 42-летнего мужчину, который без ведома матери оформил на неё три кредита. 67-летняя женщина узнала о долгах случайно — из банковского уведомления о просрочке и начисленных пенях. Зайдя в мобильное приложение, она обнаружила три кредитных договора на общую сумму свыше 328 тысяч рублей.

Оперативники быстро вышли на сына потерпевшей. На допросе он признался, что, имея постоянный доступ к данным карты матери, дистанционно оформлял онлайн-займы. Жил исключительно на эти деньги, тратил на личные нужды и даже не планировал возвращать. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест до четырёх месяцев. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.