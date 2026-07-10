Вологодское УФАС за полгода выявило 47 нарушений в госзакупках

Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области подвело промежуточные итоги контроля за государственными и муниципальными закупками. В первом полугодии 2026 года ведомство рассмотрело 110 жалоб на заказчиков — обоснованными признали 35 из них, ещё 75 отклонили. По итогам вынесено 30 предписаний и зафиксировано 47 нарушений.

Кроме того, служба провела 36 плановых и внеплановых проверок, охватив 44 закупки. Нарушения нашли в 19 случаях. Административная практика также оказалась внушительной: возбуждено 152 дела, 131 нарушитель отделался предупреждением, на 17 наложили штрафы на общую сумму 194 тысячи рублей.

Чаще всего заказчики грешат неправильным оформлением документов в Единой информационной системе, ошибками в применении национального режима, нарушением порядка отбора участников и заключения контрактов, а также некорректным выбором способа определения поставщика.

За шесть месяцев УФАС рассмотрело 92 обращения о включении в реестр недобросовестных поставщиков. В итоге в «чёрный список» попали 43 компании — все они либо грубо сорвали условия контрактов, либо вообще уклонились от подписания договоров.