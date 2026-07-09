15 тысяч рублей могут получить вологжане за сообщение о пьяном за рулем

Вологжане анонимно активно сообщают о пьяных на дорогах и других случаях грубого нарушения правил дорожного движения. С начала года они направили через чат-бот «ЗаБезопасность35» 870 сообщений о нарушениях правил дорожного движения.

Примерно по каждому тридцатому водителей привлекли к административной ответственности. Из 29 наказанных водителей девять — за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования. Нарушения были выявлены в Вологде, Череповце, а также Вытегорском и Череповецком округах.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, сообщения жителей помогли пресечь факты проезда на запрещающий сигнал светофора, движения по тротуарам, неправильной парковки и использование чрезмерной тонировки стекол автомобиля.

Напомним, анонимный чат-бот «ЗаБезопасность35» работает на платформе мессенджера МАКС. В нем необходимо указать место происшествия, данные автомобиля и по возможности приложить фото или видеозапись.

Все сообщения поступают в Госавтоинспекцию в обезличенном виде. Данные заявителя не раскрываются, поэтому обратная связь по результатам такой проверки не предусмотрена.

За подтвержденную информацию об управлении автомобилем в состоянии опьянения, вождении без прав или выезде на встречную полосу предусмотрено вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. Узнать, подтвердился ли факт, удастся после подачи заявления в министерство транспорта и дорожного хозяйства области.

Специалисты отмечают, что сообщить о нарушениях можно и альтернативными способами: по телефону единой диспетчерской службы — 112 или в местное отделение полиции.

Отметим, что работа по профилактике нарушений правил дорожного движения, а также развитию культуры вождения проводится в регионе в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни».