Вологодская область выходит на прежние объёмы поставок топлива

Выходим на прежние объёмы поставок топлива в Вологодскую область, сообщил губернатор.

По его словам, накануне вечером, то есть 8 июля, в регион прибыла первая дополнительная партия бензина. 9 июля будет отгружена следующая.

"В дальнейшем такие поставки будут осуществляться ежедневно, чтобы нарастить запасы в регионе", - пишет Георгий Филимонов в соцсетях.

Он поблагодарил руководителей нефтяных компаний, которые оперативно откликнулись на обращения и "работают с регионом в постоянном контакте".

Он заверил, что работа транспорта, скорой помощи, полиции, МЧС, пассажирских перевозок, социального транспорта, аварийных служб и другой техники специальных служб, необходимой для стабильного функционирования отраслей, осуществляется в бесперебойном режиме. Специальный транспорт заправляется вне очереди.

В муниципалитетах на АЗС работают волонтёры, развернуты пункты временного размещения, водителям помогают заправлять авто, регулируют потоки движения автотранспорта.

Для организации движения в местах повышенного спроса подключили сотрудников региональной Госавтоинспекции. Экипажи ДПС не допускают перекрытия проезжей части и обеспечивают беспрепятственное движение общественного транспорта.

"Ситуация с обеспечением топливом в регионе остаётся на постоянном контроле — мониторинг ведётся каждый день", - сообщил губернатор.