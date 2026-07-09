В Кубенскую больницу купили перевязочный стол и светильник

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В Кубенской участковой больнице Вологодского округа появилось новое оборудование. Как сообщили в министерстве здравоохранения области, во-первых, это перевязочный стол П-1. Стол с умной педалью. Высота панели плавно меняется. Врачу не нужно наклоняться или подстраиваться, а пациенту не приходится неудобно забираться или сползать. Процедуры проходят комфортнее.

Кроме того, передвижной хирургический светильник «Эмалед 200-01 П». Это мощный бестеневой луч, который дает четкое освещение без теней и бликов. Он пригодится не только во время операций, но и на осмотрах, когда важна каждая деталь. И главное — светильник можно перекатить туда, где он нужен прямо сейчас, он на колесиках.

Обовление оборудования больниц и поликлиник – важная задача национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом.