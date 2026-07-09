Никита Михалков привезет в Вологду легендарный спектакль

Вологжане увидят «12»

На сцене Вологодского драмтеатра покажут спектакль «12». Он состоится 31 августа и 1 сентября.

12 присяжных заседателей решают судьбу 18-летнего юноши. Постановка создана по мотивам одноимённого фильма Никиты Михалкова. Маэстро является режиссёром-постановщиком спектакля, актером и соавтором пьесы.

Также на сцену выйдут Николай Бурляев, Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский и другие талантливые артисты. Особую атмосферу создадут сценография Юрия Купера, музыка Эдуарда Артемьева и хореография Лаши Марыхубы и Евгения Раева. А в финальном танце примет участие коллектив детского ансамбля «Амцабз», рассказал в соцсетях губернатор области Георгий Филимонов.

Возрастное ограничение: 16+.