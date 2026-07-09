Череповчанин арестован за призывы к экстремизму

Стоп-кадр видео ФСБ.

Череповчанина задержали за призывы к экстремизму. Сотрудники регионального управления ФСБ задержали гражданина 1973 года рождения. Он в интернете призывал к осуществлению насильственных действий в отношении российских военнослужащих.ПРавонарушение было обнаружено сотрудниками органов безопасности в ходе мониторинга информационного пространства.

По данным следствия, мужчина разместил в общем доступе в одной из социальных сетей комментарий, содержащий призывы к экстремистской деятельности. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Вологодской области, противоправные действия были выявлены и пресечены.

Следственным подразделением УФСБ России по Вологодской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет»).

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.