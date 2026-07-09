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НовостиОбщество9 июля 2026 8:17

Под Кирилловом пройдет фестиваль народной культуры

Источник:kp.ru
8 и 9 августа Вологодчина ждет гостей.

8 и 9 августа Вологодчина ждет гостей.

В Кирилловском округе пойдет юбилейный фестиваль славянской культуры. 6+

8–9 августа в Кирилловский съедутся любители истории, музыки и народной культуры. На территории историко-этнографического комплекса «Застава князей Белозерских» пройдет V Всероссийский фестиваль «Небо славян».

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и является частью проекта «Лето Русского Севера». Вход на фестиваль свободный, что делает его доступным для семейного отдыха и знакомства с культурным наследием региона.