В Вологде топливо есть, очереди тоже

Фото: Сергей Жестянников, ВКонтакте

Сергей Жестянников опубликовал актуальную информацию по наличию бензина на автозаправках. На некоторых заправках топливо было. Информация на 10 часов 9 июля:

ЛУКОЙЛ

- Перебраженского, 38 92 – 13400 л 95 – 17700 л

- Конева, 32 92 – 6100 л 95 – 11100 л

- Гагарина, 84 95 – 5000 л

ГАЗПРОМНЕФТЬ

- Окружное ш, 11В 92 – на 466 машин 95 – на 195 машин ДТ – на 1066 машин Ожидается бензовоз

Также следить за актуальной информацией можно на интерактивной карте: platforma35.ru/communal_e...

Очередь идёт быстрее благодаря волонтёрам.

По словам главы города, на всех работающих АЗС продолжают дежурить волонтёры. Они помогают упорядочить очередь, информируют о наличии топлива и в первую очередь сопровождают водителей с инвалидностью. "Это те люди, кому действительно необходимо заправиться вне очереди, и я прошу всех отнестись к этому с пониманием", - сказал глава города.

"Обращаюсь ко всем, кто сейчас на заправках: давайте объединимся вокруг одной цели – ускорить прохождение машин. По возможности откажитесь от дополнительных покупок в магазинах при АЗС. Сэкономленные минуты пойдут на пользу каждому, кто ждёт своей очереди", - обратился Сергей Жестянников к автовладельцам.