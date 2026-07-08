В Вологде подросток заманивал пятилетних детей на заброшку, обещая 100 долларов

Фото: Яндекс.Карты.

Тревожный инцидент произошёл на юго-востоке Вологды, в парке у торгового центра «Элма». Одна из местных жительниц рассказала в соцсетях, что к её пятилетнему сыну и его другу, гулявшим после садика, подошёл мальчик лет 10–12. Он предложил детям «заработать» — помочь перенести две коробки игрушек за сто долларов и сразу предупредил, что идти нужно в заброшенное здание. Дети согласились и отправились за незнакомцем на велосипедах.

За происходящим на расстоянии наблюдал отец одного из мальчиков. Он проследовал за ними и нагнал компанию во дворе на Московской улице. Увидев взрослого, странный парень тут же скрылся. Сфотографировать его не удалось. Предположительно, он был одет в двухцветную футболку — красную с жёлтым — с цифрой 7 на спине и зелёные шорты.

В комментариях вологжане разделились: одни подтвердили, что подобные случаи уже бывали — например, в Евковке двое подростков звали ребёнка «поиграть в кусты, где потише». Другие удивились, почему взрослый не снял происходящее на телефон и не обратился в полицию сразу.