Вологжанина осудили условно и конфисковали телефон за комментарий в соцсети

Вологодский городской суд вынес приговор 41-летнему мужчине, который в мае 2024 года оставил в одном из пермских пабликов ВКонтакте комментарий, разжигающий межнациональную рознь. Под новостью о массовой драке он в нецензурной форме призывал к насилию в отношении представителей народов Средней Азии.

Поскольку записи в сообществе были открыты для всех, высказывание стало доступно неограниченному кругу пользователей. Лингвистическая экспертиза подтвердила: в тексте содержался прямой призыв к враждебным действиям по национальному и расовому признаку. Действия квалифицировали по статье о публичных призывах к экстремизму через интернет.

Мужчина признал вину, раскаялся и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Суд учёл явку с повинной, помощь следствию, наличие малолетнего ребёнка и положительные характеристики. Наказание — год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Смартфон «Samsung Galaxy S20 FE», с которого был оставлен комментарий, конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.