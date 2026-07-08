Череповчанин украл у попутчика подарок, который тот вез жене

Фото: пресс-служба судов Вологодской области

В марте 2026 года в вагоне-ресторане поезда «Санкт-Петербург — Тюмень» трое случайных знакомых коротали время за выпивкой. 29-летний пермяк возвращался с вахты и похвастался спутникам, что везёт жене новенький Honor 90 за 18,5 тысяч рублей. Телефон лежал на столе. Когда парень ненадолго отлучился, ни гаджета, ни собутыльников на месте уже не было.

Одного из попутчиков — 41-летнего череповчанина с богатым криминальным прошлым — пострадавший нашёл в поезде, и они даже вместе безуспешно искали пропажу. На деле смартфон уже лежал в кармане у нового знакомого. Дальше — больше: пьяного пермяка сняли с поезда на станции Вологда, а его недавний приятель сошёл следом. Уже на улице его встретили оперативники. Мужчина сознался и отдал похищенное.

Суд квалифицировал случившееся как кражу. С учётом недавнего приговора за аналогичные преступления, рецидивисту назначили два года строгого режима. Приговор ещё может быть обжалован.