Вологодчина наращивает турпоток

Фото со страницы Георгия Филимонова

Вологодская область продолжает развивать туризм. Губернатор Георгий Филимонов выступил на заседании подгруппы «Экспорт туристических услуг» комиссии Госсовета по туризму и привёл цифры: за пять месяцев 2026 года иностранцев в регионе стало вдвое больше, чем за это же время год назад, и вчетверо больше, чем в 2024-м.

За этим ростом стоит системная работа. Прямо сейчас в области одновременно приводят в порядок почти 900 объектов. Три города — Вологда, Череповец и Великий Устюг — готовятся к масштабным юбилеям, и попутно обзаводятся новой инфраструктурой. Главный магнит — особая экономическая зона «Великий Устюг — родина Деда Мороза», которую к 2032 году рассчитывают вывести на миллион гостей ежегодно.

Отдельная ставка сделана на Китай. С провинцией Шэньси подписано соглашение о всеобъемлющем партнёрстве, а в самой Вологде появился первый в России Музей традиционной культуры Китая. Внутри страны продвижение тоже набирает обороты: в Санкт-Петербурге уже работает культурно-туристический центр «Вологда», а до конца года такой же откроется в Москве. На внешнем контуре запланированы Дни Вологодской области в Китае и Беларуси, плюс серия информационных туров для зарубежных туроператоров.

Филимонов предложил тиражировать успешные вологодские практики на другие субъекты.