На Вологодчине готовят площадки для отдыха в лесу

Вологодские лесхозы с начала года обустроили более 505 км новых минерализованных полос, прочистили и обновили ещё порядка 1254 км. Основные противопожарные работы завершены. Они ведутся еще с начала схода снега.

Минерализованные полосы — первая линия обороны. Если где-то заполыхает, минерализованная «проплешина» не даст огню перекинуться дальше. Но одних канав недостаточно: в лесу важно, чтобы человек сразу понимал, куда звонить и как действовать. Для этого установили 140 ярких аншлагов — на каждом номера экстренных служб и памятка о правилах безопасности.

Также в этом году приведут в порядок 159 мест отдыха — тех самых полянок у воды, на обочинах оживлённых дорог и возле троп, по которым ходят за грибами. Площадки расчищают от кустарника, обустраивают мусорные зоны, ставят тот самый аншлаг и обязательно окаймляют минполосой, чтобы даже случайная искра от мангала не наделала беды.

Напомним, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим в лесах. Штрафы за разведение костров и другие нарушения увеличены почти вдвое: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, для юрлиц — от 600 тысяч до миллиона. При обнаружении пожара или задымления звоните на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

"Призываем всех соблюдать правила пожарной безопасности в лесах: не поджигайте траву, не оставляйте после себя мусор, не разводите костры, не бросайте на землю непотушенные спички и окурки", – пояснили в Министерстве лесного комплекса Вологодской области. .