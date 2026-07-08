Вологжанин напал на соседа по общежитию за антисанитарию

В Вологде бытовая война двух жильцов общежития на улице Маяковского перешла в уголовную плоскость. Ночью 68-летний мужчина получил несколько ударов по голове от 51-летнего соседа во время ссоры. Пенсионер написал заявление, полиция задержала подозреваемого.

Тот сознался, но выдвинул свою версию. Оказалось, пожилой сосед на протяжении долгого времени превращал общие зоны в помойку: оставлял за собой немытую посуду, не убирался в туалете и отказывался поддерживать порядок. Переговоры результата не дали, и терпение лопнуло.

Теперь драчуну вменяют умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Санкция — до трёх лет колонии или принудительные работы. До суда фигурант остаётся под подпиской о невыезде.