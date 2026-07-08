В Череповце судили хозяйку кафе, где сальмонеллёзом заразились более 40 человек

Фото пресс-службы судов Вологодской области

Череповецкий суд вынес приговор 38-летней владелице кафе на Советском проспекте. В августе 2024 года в заведении массово отравились посетители — более 40 человек. У большинства диагностировали сальмонеллёз, части пострадавших потребовалось лечение.

«У большинства посетителей кафе диагностирован сальмонеллёз. Части потерпевшим потребовалось лечение, связанное с кратковременным расстройством здоровья, что квалифицируется как лёгкий вред здоровью. Остальные пострадавшие перенесли отравление без тяжких последствий для здоровья», — сообщили в пресс-службе судов.

Предпринимательница настаивала, что продукты были заражены ещё до поставки, однако суд счёл вину доказанной. Женщине на два года запретили работать в сфере общественного питания. Кроме того, она обязана выплатить пострадавшим более 1,3 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.