В Сямже девятиклассник разбил отцовскую машину о дерево

Фото: Областной УГИБДД. Перейти в Фотобанк КП

В Сямже 6 июля произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Около половины одиннадцатого утра у дома №6 на улице Парковой 16-летний ученик девятого класса тайком взял отцовский Renault Symbol и отправился кататься. На зимней резине и без водительского удостоверения подросток не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. На колесах была зимняя резина.

В салоне находился также и 17-летний пассажир, оба подростка не были пристёгнуты. В результате дети получили травмы и были доставлены скорой в Сямженскую ЦРБ. Обстоятельства аварии выясняются.