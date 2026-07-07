В Вологде преступная группа обналичивала маткапитал через продажу нежилой недвижимости

Фото: Прокуратура Вологодской области

Прокуратура направила в суд дело о масштабной афере с материнским капиталом. По версии следствия, 53-летняя жительница Вологды собрала преступную группу из четырёх человек. В 2021–2023 годах мошенники обкатали схему: находили владелиц сертификатов, а также собственников развалюх, в которых невозможно жить, и сводили их в фиктивных сделках.

Ничего не подозревающим женщинам продавали эту неликвидную недвижимость по цене сертификата. Деньги обналичивались и уходили в карман злоумышленникам, а семьи оставались с непригодными для жизни квадратными метрами. Общий ущерб превысил 23 миллиона рублей. Расследование завершено, все четверо фигурантов в ближайшее время предстанут перед судом. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Вологодской области.