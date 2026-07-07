Очереди из-за ажиотажа, а не дефицита: глава Вологды объяснил проблемы на заправках

Фото со страницы Сергея Жестянникова

Глава Вологды Сергей Жестянников провёл экстренное совещание с представителями «Лукойла» и заявил, что топливо в городе есть, поставки идут в полном объёме.

«Причина ситуации — завышенный спрос со стороны части автовладельцев. Это привело к образованию огромных очередей и пробок у заправок. Ситуация создаёт неудобства для всех жителей», — пояснил Жестянников.

Для наведения порядка у АЗС начнут дежурить волонтёры и полицейские. Их задача — координировать движение, не допускать нарушений и помогать водителям сориентироваться.

«Волонтёры будут подсказывать водителям, где можно заправиться, чтобы жителям не приходилось стоять в очередях по несколько часов, а также будут следить за соблюдением норм действующего ограничения — не более 20 литров топлива в одни руки в сутки. Будем контролировать количество отпускаемого топлива», — уточнил глава города.

Кроме того, в городе в тестовом режиме запустили онлайн-платформу, где отображается наличие бензина на разных АЗС. Пока доступны только заправки "Лукойл".