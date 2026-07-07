Питерский водитель в тумане сбил лося на вологодской трассе

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

Густой туман и высокая скорость стали причиной смертельного ДТП с диким животным в Шекснинском округе. Около 1:30 ночи 4 июля на 69-м километре дороги Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола» 47-летний житель Ленинградской области за рулём Ford Explorer не учёл погодные условия и на полном ходу протаранил лося, внезапно выбежавшего на проезжую часть.

Сохатый скончался на месте. Водитель кроссовера отделался травмами и был вынужден обратиться за медицинской помощью. В Госавтоинспекции в очередной раз призвали автомобилистов к осторожности.