Кабан отправил в больницу пятерых вологжан

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

Семейная поездка по трассе Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово в Нюксенском округе обернулась госпитализацией. В половине второго ночи 4 июля на 260-м километре дороги 38-летний водитель Renault Duster двигался в темноте, когда прямо под колёса выскочил кабан. Уклониться не удалось: кроссовер сбил животное и, потеряв управление, рухнул в кювет, перевернувшись.

В машине находилась целая семья — мужчина-водитель, 34-летняя женщина и трое детей: 11-летняя девочка, семилетний мальчик и грудничок, которому всего восемь месяцев. Все пятеро получили травмы и были экстренно доставлены в Великоустюгскую ЦРБ.

Дикое животное от удара погибло. За него придется выплатить штраф.