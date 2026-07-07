В Вологде будут кормить прямо из автобуса

Ассоциация отельеров и рестораторов Вологодской области

В Вологде на Каменном Мосту у дома №3 откроют гастробус с северным и южным меню. Необычное заведение общепита готовится к запуску в областной столице. В конце июля в центре города припаркуется гастробус — настоящий ходовой автобус, переделанный под точку питания. Внешний вид транспорта разрабатывают в соответствии с вологодским дизайн-кодом.

От классического фуд-трака проект отличается принципиально: это полноценный автобус, сохраняющий всю транспортную атрибутику. Меню обещают собрать из двух кулинарных традиций — северных вологодских рецептов и грузинской кухни, причём последняя появится не случайно: гастробус станет выездным продолжением грузинского ресторана.

«Гастрономический автобус совместит в себе два направления кухни. С одной стороны, это вологодские блюда, с другой — грузинские. Хотим отойти от традиционного понятия стритфуда и в то же время адаптировать рецепты под формат гастробуса: чтобы люди могли быстро поесть и получить приятные впечатления», — говорит соучредитель группы компаний «Морсен», зампредседателя Ассоциации отельеров и рестораторов области Олег Баринский.

Инициатива вписана в губернаторский проект «Гастрономический код Вологодской области», участниками которого уже стали более 60 организаций. К концу года их число планируют довести до ста.