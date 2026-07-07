Вологодские врачи спасли сотни пациентов с инфарктом за минувшие полгода

Фото: Правительство Вологодской области.

Во Всемирный день кардиолога в Региональном сосудистом центре в Вологде подсчитали: за шесть месяцев 2026 года здесь пролечили более 400 инфарктников и провели свыше 380 стентирований. Центр работает в круглосуточном режиме, принимая экстренных больных со всех округов области. Год назад на базе ВОКБ №1 впервые в истории региона открылось кардиохирургическое отделение с новейшим оборудованием.

«Кардиологическое отделение Регионального сосудистого центра работает с экстренными пациентами круглосуточно. Основной профиль госпитализации — инфаркт миокарда. Пациенты доставляются бригадами скорой помощи по экстренным показаниям из всех округов области. Здесь же организовано дистанционное консультирование врачей на местах, что позволяет принимать верные решения ещё на этапе первой помощи», — пояснили в областном минздраве.

Заведующий кардиологическим отделением Иван Барашков напомнил: при интенсивной боли за грудиной, которую не снимает нитроглицерин, счёт идёт на минуты. «Успех в лечении пациента достигается исключительно благодаря командной работе. Это слаженный механизм, который зависит, в том числе, от сроков обращения за медицинской помощью. Первые симптомы инфаркта миокарда — это интенсивная боль за грудиной, которая не проходит после приёма нитроглицерина. Крайне важно провести первичную диагностику и принять решение о госпитализации как можно быстрее», — подчеркнул врач.

Тяжёлых пациентов из глубинки везут наземным транспортом либо санавиацией. В приёмном покое сразу проводят коронарную ангиографию, затем хирург выполняет стентирование. Сутки больной проводит в реанимации, после стабилизации переводится в кардиологическое отделение.

«Внутри Регионального сосудистого центра работает сплочённая мультидисциплинарная команда: кардиологи, реаниматологи, рентгеноэндоваскулярные хирурги и специалисты по медицинской реабилитации. Именно их профессионализм и круглосуточная готовность позволяют возвращать к жизни пациентов с самыми тяжёлыми поражениями сердечно-сосудистой системы», — добавили в минздраве.

Вся эта работа — часть президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», нацеленного на достижение средней продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. Подробности сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.