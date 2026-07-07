Врач-педиатр из Череповца осуждена за гибель 6-летнего мальчика

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

Череповецкий суд вынес приговор 37-летней врачу-педиатру, по вине которой в 2024 году скончался шестилетний пациент. Трагедия произошла летом в одной из городских больниц. Состояние ребёнка стремительно ухудшалось, но медик ограничилась лишь сменой способа введения антибиотика.

«В течение длительного времени (более 7 часов) динамическое наблюдение за пациентом не осуществлялось, а результаты экстренных анализов крови, свидетельствовавшие о развитии жизнеугрожающего септического процесса, не были своевременно оценены. Это привело к запоздалой диагностике сепсиса и септического шока. Ребёнок был переведён в реанимационное отделение, однако спасти его не удалось — ночью пациент скончался», — сообщили в пресс-службе судов.

Экспертиза установила, что причиной смерти стал целый комплекс врачебных упущений: отсутствие осмотра, отсутствие динамического наблюдения и несвоевременная оценка анализов. При вовремя оказанной помощи благоприятный исход был вполне возможен. Сама врач в суде настаивала, что ребёнка погубило молниеносное течение инфекции и предполагаемый иммунодефицит.

Суд признал её виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил полтора года ограничения свободы, а также на шесть месяцев запретил заниматься врачебной деятельностью.