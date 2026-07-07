В Череповце с 1 сентября заработает первый в регионе предпринимательский класс

В новом учебном году череповецкие старшеклассники начнут осваивать бизнес со школьной скамьи. На базе Центра образования имени И.А. Милютина запускают пилотный проект «Бизнес-классы» для учеников 10–11 классов.

«Запускаем в Череповце новую образовательную инициативу для старшеклассников — проект "Бизнес-классы". Впервые будем обучать школьников 10–11 классов основам ведения бизнеса. Проект стартует в пилотном формате на базе Центра образования имени И.А. Милютина с нового учебного года. На Вологодчине уже успешно работают лесные, аграрные, инженерные, медицинские, психолого-педагогические и IT-классы, а также классы по модели "Сириус". Продолжим развивать сеть профильных классов и готовить будущие кадры ещё со школьной скамьи», — сказал губернатор Георгий Филимонов.

Программа обещает быть прикладной. Школьников научат генерировать и проверять бизнес-идеи, считать экономику проекта, анализировать конкурентов, разбираться в налогах и праве, а также продвигать продукт в соцсетях. У каждого учащегося будет наставник из числа действующих предпринимателей и финансистов, под руководством которых подростки разработают собственные проекты.